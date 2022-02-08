В поисках «здравого смысла»: В МИД РФ надеются, что ЕС не введёт санкции

Москва надеется, что Европейский союз не станет вводить антироссийские санкции, в случае активации которых, будет приченён вред международной финансовой системе. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Он назвал «лишенным какой бы то ни было адекватности» подход США в этом плане и рассчитывает, что в ЕС все же возобладает здравый смысл. При этом, по словам дипломата, негативные последствия от жестких рестрикций для западных инициаторов будут неминуемы.

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В частности, это также негативно скажется на процессе восстановления мировой экономики и способности своевременно выполнить цели устойчивого развития, отметил Панкин. Он выразил уверенность, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия, не может быть заинтересована в таком развитии событий.

Запад неоднократно выступал с предупреждениями в адрес России, что введёт согласованные санкции против неё в случае гипотетической агрессии против Украины. Москва неоднократно опровергала такого рода планы.

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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаМИДСанкции
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