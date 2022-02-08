В поисках «здравого смысла»: В МИД РФ надеются, что ЕС не введёт санкции

Москва надеется, что Европейский союз не станет вводить антироссийские санкции, в случае активации которых, будет приченён вред международной финансовой системе. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Он назвал «лишенным какой бы то ни было адекватности» подход США в этом плане и рассчитывает, что в ЕС все же возобладает здравый смысл. При этом, по словам дипломата, негативные последствия от жестких рестрикций для западных инициаторов будут неминуемы.