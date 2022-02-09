Псаки: США не поддерживают немедленных санкций против «Северного потока - 2»

Власти США не поддерживают идею ряда членов Конгресса о незамедлительном введении новых санкций против «Северного потока 2». Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

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Псаки отметила, что ряд конгрессменов считают, что введение санкций прямо сейчас даст нужный эффект по ситуации вокруг Украины.

Между тем, Псаки добавила, что США видят «Северный поток 2» как рычаг давления на РФ.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал не увязывать запуск газопровода «Северный поток - 2» с политическими аспектами.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАСеверный Поток-2
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