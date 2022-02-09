Постпред РФ: «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в ЕС
Компания «Газпром» не обязана наращивать экспорт газа в Евросоюз, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова.
«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — ответил дипломат на вопрос об обязанности компании наращивать объёмы газа в страны ЕС.
Россия не может полностью отрезать поставки газа в Европу, однако не исключено их сокращение в случае введения санкций против Москвы, сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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