Криптовалюта эфир пробила рекордные $4400
Криптовалюта эфир (Ether), занимающее по рыночной стоимости второе место после биткоина (Bitcoin), достигла в пятницу рекордной стоимости, пробив историческую отметку в $4400, сообщает «Интерфакс».
Эфир подорожал на фоне растущего использования сети Ethereum для большинства операций с цифровой валютой, отмечает Forbes.
В ходе сессии курс криптовалюты поднимался до $4403. При этом предыдущий рекорд был установлен 12 мая и составлял $4379.
В течение месяца эфир подорожал на 31%, с начала года - на 483%.
Капитализация актива превысила $514 млрд, а его доля на рынке достигла 18,8%, пишет РБК.
Сооснователем проекта Ethereum является канадский программист российского происхождения 27-летний Виталик Бутерин.
В середине мая сообщалось, что уроженец Коломны утратил статус самого молодого миллиардера в мире. Из-за обвала рынка криптовалют его состояние уменьшилось почти на 40% и оценивалось менее, чем в $1 млрд.
20 октября сообщалось, что биткоин обновил исторический максимум, достигнув стоимости $66,1 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Криптовалюта эфир пробила рекордные $4400
- Путин примет участие в саммите G20 онлайн
- В Минздраве заявили о трехкратном росте смертности от COVID-19 среди беременных
- Уголовное дело возбудили после незаконной охоты, в которой заподозрили Рашкина
- В России обновлен суточный максимум смертей от COVID-19
- Электронные дубликаты основных документов появятся в России с 2022 года
- Россиянам назвали опасные для туризма страны Европы
- На Украине заявили об остановке поставок энергетического угля из России
- Госдеп обвинил Россию в «притеснении независимых журналистов и СМИ»
- Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru