Криптовалюта эфир пробила рекордные $4400

В ходе сессии курс криптовалюты поднимался до $4403. При этом предыдущий рекорд был установлен 12 мая и составлял $4379.

В течение месяца эфир подорожал на 31%, с начала года - на 483%.

Капитализация актива превысила $514 млрд, а его доля на рынке достигла 18,8%, пишет РБК.

Сооснователем проекта Ethereum является канадский программист российского происхождения 27-летний Виталик Бутерин.

В середине мая сообщалось, что уроженец Коломны утратил статус самого молодого миллиардера в мире. Из-за обвала рынка криптовалют его состояние уменьшилось почти на 40% и оценивалось менее, чем в $1 млрд.

20 октября сообщалось, что биткоин обновил исторический максимум, достигнув стоимости $66,1 тысяч.

