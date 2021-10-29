Криптовалюта эфир пробила рекордные $4400

Криптовалюта эфир (Ether), занимающее по рыночной стоимости второе место после биткоина (Bitcoin), достигла в пятницу рекордной стоимости, пробив историческую отметку в $4400, сообщает «Интерфакс».

Эфир подорожал на фоне растущего использования сети Ethereum для большинства операций с цифровой валютой, отмечает Forbes.

Курс биткоина впервые превысил 66 тысяч долларов

В ходе сессии курс криптовалюты поднимался до $4403. При этом предыдущий рекорд был установлен 12 мая и составлял $4379.

В течение месяца эфир подорожал на 31%, с начала года - на 483%.

Капитализация актива превысила $514 млрд, а его доля на рынке достигла 18,8%, пишет РБК.

Сооснователем проекта Ethereum является канадский программист российского происхождения 27-летний Виталик Бутерин.

В середине мая сообщалось, что уроженец Коломны утратил статус самого молодого миллиардера в мире. Из-за обвала рынка криптовалют его состояние уменьшилось почти на 40% и оценивалось менее, чем в $1 млрд.

20 октября сообщалось, что биткоин обновил исторический максимум, достигнув стоимости $66,1 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Gilalo Com
ТЕГИ:КриптовалютыКриптовалюта
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры