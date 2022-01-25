В Минфине выступили против запрета криптовалюты
Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и не собирается их запрещать, заявил директор Департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.
«Первое, что нужно сделать, - защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать», - сказал Чебесков.
По его словам, запрет майнинга и операций с крипотвалютами означал бы для России отставание в высокотехнологичной отрасли.
Чебесков сообщил, что концепция регулирования направлена Минфином в аппарат правительства.
20 января Центробанк предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью предотвращения связанных с ними угроз.
Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов заявил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российксим властям следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.
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