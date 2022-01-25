В Минфине выступили против запрета криптовалюты

По его словам, запрет майнинга и операций с крипотвалютами означал бы для России отставание в высокотехнологичной отрасли.

Чебесков сообщил, что концепция регулирования направлена Минфином в аппарат правительства.

20 января Центробанк предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью предотвращения связанных с ними угроз.

Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов заявил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российксим властям следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.

