Путин обязал чиновников декларировать доходы в криптовалютах с Нового года

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года госслужащие обязаны вносить в декларацию о доходах информацию о владении криптовалютой и другими цифровыми финансовыми активами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, госслужащие и граждане, претендующие на замещение должностей федеральной госслужбы, будут обязаны делить информацией о цифровых доходах своих супругов и несовершеннолетних детей.