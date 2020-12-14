Путин обязал чиновников декларировать доходы в криптовалютах с Нового года
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года госслужащие обязаны вносить в декларацию о доходах информацию о владении криптовалютой и другими цифровыми финансовыми активами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, госслужащие и граждане, претендующие на замещение должностей федеральной госслужбы, будут обязаны делить информацией о цифровых доходах своих супругов и несовершеннолетних детей.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает приравнять криптовалюту к имуществу. Если закон примут, владельцам цифровой валюты придется декларировать операции на сумму свыше 600 тысяч рублей и оплачивать дополнительные налоги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru