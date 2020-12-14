Путин обязал чиновников декларировать доходы в криптовалютах с Нового года

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года госслужащие обязаны вносить в декларацию о доходах информацию о владении криптовалютой и другими цифровыми финансовыми активами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, госслужащие и граждане, претендующие на замещение должностей федеральной госслужбы, будут обязаны делить информацией о цифровых доходах своих супругов и несовершеннолетних детей.

Глава Следственного комитета РФ призвал признать криптовалюту имуществом

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает приравнять криптовалюту к имуществу. Если закон примут, владельцам цифровой валюты придется декларировать операции на сумму свыше 600 тысяч рублей и оплачивать дополнительные налоги.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Декларация О ДоходахКриптовалютаУказыПутин
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