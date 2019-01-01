По «Дружбе». Белоруссия выжимает из «Транснефти» компенсацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью. Сообщается, что премьер поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества сырья, в котором было обнаружено высокое содержание хлорорганических соединений. Это, в свою очередь, вызвало поломку дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в нефти, пообещав принять меры.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН усомнился в обоснованности претензий белорусского НПЗ.

«Российская «Транснефть» признала, что в нефтепровод что-то попадало и там образовывалась хлорорганика агрессивная, от которой могло портиться оборудование. Другой вопрос – действительно ли оно испортилось на Мозырском НПЗ. Или белорусы хотят максимум выжать из этой истории, получить компенсацию. Кроме того, они сейчас проводят модернизацию своих НПЗ и в лучших традициях советской школы обозначили сроки, когда она закончится. Одна из версий, что белорусы намеренно заявляют о порче оборудования, чтобы решить свою внутреннюю проблему – отсрочить завершение модернизации Мозырского НПЗ. Это все версии», - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе НСН поддержал доводы аналитика.

«Разберитесь, где здесь проблема, а где политика! Украина и Словакия не говорят, какие претензии к качеству. Они просто говорят, что в Белоруссии есть проблемы и поэтому приостановили транзит. Претензии по качеству должны быть четкими, а этого нет», — считает Завальный.