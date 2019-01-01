По «Дружбе». Белоруссия выжимает из «Транснефти» компенсацию
Аналитики в сфере энергетики и парламентарии объяснили в беседе с НСН, как политика влияет на технологию транзита нефти.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью. Сообщается, что премьер поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества сырья, в котором было обнаружено высокое содержание хлорорганических соединений. Это, в свою очередь, вызвало поломку дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в нефти, пообещав принять меры.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН усомнился в обоснованности претензий белорусского НПЗ.
«Российская «Транснефть» признала, что в нефтепровод что-то попадало и там образовывалась хлорорганика агрессивная, от которой могло портиться оборудование. Другой вопрос – действительно ли оно испортилось на Мозырском НПЗ. Или белорусы хотят максимум выжать из этой истории, получить компенсацию. Кроме того, они сейчас проводят модернизацию своих НПЗ и в лучших традициях советской школы обозначили сроки, когда она закончится. Одна из версий, что белорусы намеренно заявляют о порче оборудования, чтобы решить свою внутреннюю проблему – отсрочить завершение модернизации Мозырского НПЗ. Это все версии», - сказал он.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе НСН поддержал доводы аналитика.
«Разберитесь, где здесь проблема, а где политика! Украина и Словакия не говорят, какие претензии к качеству. Они просто говорят, что в Белоруссии есть проблемы и поэтому приостановили транзит. Претензии по качеству должны быть четкими, а этого нет», — считает Завальный.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН заявил, что остановка транспортировки нефти по «Дружбе» носит больше технологический, чем политический характер.
«Здесь никакой политики, на мой взгляд, нет. Хотя это является одной из причин усиления переговорной позиции Белоруссии по отношению к другим вопросам текущей повестки между нашими странами. Сейчас экспорт приостановлен не потому, что было какое-то жгучее желание Белоруссии, а из-за того, что поставка некачественного сырья влияет на процесс его переработки заводами и может привести к их остановке, экономическим последствиям и штрафным санкциям», - объяснил он.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН спрогнозировал время решения проблемы от нескольких дней до недели.
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