Плохая нефть даст Белоруссии козырь в переговорах с Россией

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии. Об этом сообщил заместитель главы национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. По его словам, решение было принято в связи с поставками из России некачественного сырья. В «Белнефтехиме» указали на ухудшившееся качество российского энергосырья. Белорусские эксперты отметили, что содержание в нефти хлорорганических соединений превышает предельно допустимые значения.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН рассказал, что ухудшение качества поставляемых Россией нефтепродуктов носит сугубо технологический характер.

«Вопрос носит сугубо технологический характер. В трубу попали некачественные нефтепродукты. Для того, чтобы теперь возобновить поставки, необходимо изменить состав проходимого сырья, повысить качество. Причем, как я понимаю, это было не по вине Транснефти, а несанкционировано», - сообщил он.

По словам эксперта, в ситуации, которая сложилась между Россией и Белоруссией на почве экспорта некачественного сырья, нет политического подтекста.

«Здесь никакой политики, на мой взгляд, нет. Хотя это является одной из причин усиления переговорной позиции Белоруссии по отношению к другим вопросам текущей повестки между нашими странами. Сейчас экспорт приостановлен не потому, что было какое-то жгучее желание Белоруссии, а из-за того, что поставка некачественного сырья влияет на процесс его переработки заводами и может привести к их остановке, экономическим последствиям и штрафным санкциям», - объяснил он.