Плохая нефть даст Белоруссии козырь в переговорах с Россией
Директор Фонда энергетического развития в интервью НСН рассказал, с чем связана приостановка Белоруссией экспорта нефти.
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии. Об этом сообщил заместитель главы национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. По его словам, решение было принято в связи с поставками из России некачественного сырья. В «Белнефтехиме» указали на ухудшившееся качество российского энергосырья. Белорусские эксперты отметили, что содержание в нефти хлорорганических соединений превышает предельно допустимые значения.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН рассказал, что ухудшение качества поставляемых Россией нефтепродуктов носит сугубо технологический характер.
«Вопрос носит сугубо технологический характер. В трубу попали некачественные нефтепродукты. Для того, чтобы теперь возобновить поставки, необходимо изменить состав проходимого сырья, повысить качество. Причем, как я понимаю, это было не по вине Транснефти, а несанкционировано», - сообщил он.
По словам эксперта, в ситуации, которая сложилась между Россией и Белоруссией на почве экспорта некачественного сырья, нет политического подтекста.
«Здесь никакой политики, на мой взгляд, нет. Хотя это является одной из причин усиления переговорной позиции Белоруссии по отношению к другим вопросам текущей повестки между нашими странами. Сейчас экспорт приостановлен не потому, что было какое-то жгучее желание Белоруссии, а из-за того, что поставка некачественного сырья влияет на процесс его переработки заводами и может привести к их остановке, экономическим последствиям и штрафным санкциям», - объяснил он.
Пикин пояснил, что опасаться больших убытков пока не стоит. Однако добавил, что чем дольше будет решаться этот вопрос, тем серьезнее будут последствия.
«Если этот процесс продлится недолго и займет считанные дни, то тогда это будет не так заметно. Хотя, на мой взгляд, этот вопрос сложно решать за несколько дней даже без сырья. Безусловно, какие-то могут быть убытки. Просто чем дольше, тем больше. Но есть надежда, что технические специалисты Транснефти смогут решить ее быстрее», - заключил эксперт.
Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев рассказал в беседе НСН, как повлияет на нефтяной рынок «иранский фактор». Он заявил, что для России и для Саудовской Аравии период низких цен не является убийственным.
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