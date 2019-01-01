Госдума ищет провокаторов вокруг нефтепровода «Дружба»

Оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба», компания Transpetrol, приостановила поставки российской нефти. Об этом сообщило агентство Блумберг. Позже о приостановке транзита заявила «Укртранснафта». В компании пояснили, что причиной отказа является низкое качество нефти на приемно-сдаточном участке «Будковце» в Словакии, а также отсутствие свободных резервуаров на приемно-сдаточном участке «Фенешлитке» в Венгрии. В украинской компании намерены все связанные с этим убытки возложить на не выполнившую свои обязательства сторону.

До сих пор неясно, чем являются такие действия — политической провокацией или реальными проблемами с качеством нефти, заявил в эфире НСН председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Сначала нужно понять, в чем нефть не соответствует показателям качества, а потом уже делать оценки: скажется это или нет на репутации российской нефти. И что это такое вообще: политические провокации или действительно есть проблемы с качеством по содержанию хлора. Надо понять, где кончается политика и начинается экономика», — сказал он.

Депутат не исключил возникновения недостатков в самом сырье, однако каждая страна-оператор тут же начинает политизировать ситуацию.