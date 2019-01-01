Госдума ищет провокаторов вокруг нефтепровода «Дружба»
Председатель комитета Госдумы по энергетике рассказал НСН, что не верит в чисто технические проблемы с остановкой поставок российской нефти из Белоруссии в Европу.
Оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба», компания Transpetrol, приостановила поставки российской нефти. Об этом сообщило агентство Блумберг. Позже о приостановке транзита заявила «Укртранснафта». В компании пояснили, что причиной отказа является низкое качество нефти на приемно-сдаточном участке «Будковце» в Словакии, а также отсутствие свободных резервуаров на приемно-сдаточном участке «Фенешлитке» в Венгрии. В украинской компании намерены все связанные с этим убытки возложить на не выполнившую свои обязательства сторону.
До сих пор неясно, чем являются такие действия — политической провокацией или реальными проблемами с качеством нефти, заявил в эфире НСН председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Сначала нужно понять, в чем нефть не соответствует показателям качества, а потом уже делать оценки: скажется это или нет на репутации российской нефти. И что это такое вообще: политические провокации или действительно есть проблемы с качеством по содержанию хлора. Надо понять, где кончается политика и начинается экономика», — сказал он.
Депутат не исключил возникновения недостатков в самом сырье, однако каждая страна-оператор тут же начинает политизировать ситуацию.
«Политизирование начинается на фоне проблем, которые есть между Россией и Белоруссией: стоимости газа, нефти в рамках налогового маневра. С Украиной у нас проблем еще больше... Разберитесь, где здесь проблема, а где политика! Украина и Словакия не говорят, какие претензии к качеству. Они просто говорят, что в Белоруссии есть проблемы и поэтому приостановили транзит. Претензии по качеству должны быть четкими, а этого нет», — считает Завальный.
Во вторник Белоруссия приостановила экспорт российских светлых нефтепродуктов, дизельного топлива и бензинов на Украину, в страны Балтии и Польшу. В сырье обнаружили высокое содержание хлорорганических соединений, что вызвало поломку дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в нефти, пообещав принять меры. Накануне Белоруссия и Польша приостановили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», северная ветка которого идет через Белоруссию в Польшу и Германию, южная — на Украину, Словакию, Венгрию, Чехию и Хорватию.
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