А не лукавство это союзников? Эксперт о претензиях белорусского НПЗ

«Российская «Транснефть» признала, что в нефтепровод что-то попадало и там образовывалась хлорорганика агрессивная, от которой могло портиться оборудование. Другой вопрос – действительно ли оно испортилось на Мозырском НПЗ. Или белорусы хотят максимум выжать из этой истории, получить компенсацию. Кроме того, они сейчас проводят модернизацию своих НПЗ и в лучших традициях советской школы обозначили сроки, когда она закончится. Она должна завершиться до конца года. Президент Лукашенко сказал завершить к ноябрю. Но есть ряд признаков, что завершить модернизацию к этому времени сложно. Поэтому одна из версий, что белорусы намеренно заявляют о порче оборудования, чтобы решить свою внутреннюю проблему – отсрочить завершение модернизации Мозырского НПЗ. Это все версии. Надо будет создавать двухстороннюю комиссию и смотреть, что сломалось, от чего сломалось и сломалось ли. Но сам факт некачественной нефти «Транснефтью» подтвержден. Нужно будет определить, почему так случилось и кто виноват», - сказал он.

Напомним, ранее концерн «Белнефтехим» заявил об ухудшении качества поступающей из России нефти. По данным компании, она содержит хлороорганические соединения, в десятки раз превышающие предельные значения. Позднее «Транснефть» подтвердила претензии белорусов и заявила, что нашла источник загрязнения на участке нефтепровода Самара - Унеча.

