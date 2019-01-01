Названы сроки окончания проблем с транзитом по нефтепроводу «Дружба»
В Фонде энергетической безопасности рассказали НСН, как будет решен вопрос с некачественной нефтью в ветке «Транснефти».
Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает в Белоруссию и далее на Запад. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго. Причиной называются вредные примеси хлоридов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что эта проблема может быть решена в течение нескольких дней (слушайте аудио).
«Здесь нужно отследить, где хвост нефти с хлорорганикой, этот объем отсечь, а дальше уже идет нормальная нефть. Проблема в том, что где-то на участке нефтепровода эти негативные примеси попали и немного растянулись. Этот объем нужно как-то удалить или очистить. А дальше идет хорошая нефть. В любом случае, это временная история и она займет только несколько дней, до недели, возможно», — считает аналитик.
Проблема с качеством нефти, которая поступает из России в Белоруссию и далее на Запад по магистральному трубопроводу «Дружба» возникла на прошлой неделе. «Транснефть» признала, что содержание в ней хлоридов повышено, и заявила о принятии мер.
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