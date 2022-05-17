СМИ: США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России

США намерены предложить Евросоюзу вместо эмбарго ввести пошлину на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Собеседники агентства уточняют, что в этом случае российская нефть сохранится на рынке, однако доходы от экспорта, которые поступают в РФ, будут ограничены. Также данная мера позволит избежать роста цен на топливо, к которому привело бы введение эмбарго.

Источники отметили, что Вашингтон намерены предложить этот план на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза готовы на некоторое время отложить эмбарго на импорт российской нефти, если они не получат поддержки от Венгрии.

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