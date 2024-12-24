«Перемайнили» или неуместно? В РФ ввели запрет майнинга в некоторых регионах
Пока эксперты рассуждают о том, в каких регионах есть возможности для майнинга без ущерба энергетике, а в Абхазии чиновники стреляют друг в друга на фоне споров о запрете майнинга, Россия действует более решительно.
Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
Таким образом, Кабмин запрещает «осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле (объединении майнеров - прим. НСН)», в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, уточняется в постановлении.
Помимо прочего, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии, однако только в пиковые часы энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы - с 15 ноября по 15 марта.
МАЙНИТЕ, ГДЕ УМЕСТНО
При этом уточняется, что перечень регионов и территорий не окончательный и может меняться по итогам решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Главная же задача подобного ограничения - сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.
В России майнинг был легализован с 1 ноября при условии предоставления в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о полученных активах и адресов криптокошельков – 25 октября президентом РФ Владимиром Путиным был подписан соответствующий закон.
Так, с ноября ФНС запустила специальный сервис для внесения данных в реестр майнеров. Он обязателен для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Физлица могут получать цифровую валюту в пределах 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.
При этом генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил НСН, что в Красноярском крае, на Урале и в Башкирии уместно заниматься майнингом, так как там есть избыточные мощности электроэнергии.
«Избыточные мощности у нас в основном в восточной части страны, потому что в центре идет серьезное присоединение новых потребителей, а на юге просто дефицит тотальный. Сейчас категорически не хватает мощностей, особенно летом… Пусть майнеры занимаются этим там, где избыток. Красноярский край, например, где гидромощность большая, избыточная. На Урале есть свободные мощности, в Башкирии», - пояснил он.
Также он отметил, что подобное смещение майнеров никак не скажется на тарифах электроэнергии, так как загрузка в таких регионах составляет лишь 10-25% всех мощностей.
«На тарифах электроэнергии это никак не скажется. Если свободные мощности, майнер берет по тому тарифу, на каком напряжении он присоединен, платит по этому тарифу. Это просто как новый потребитель, он впишется в баланс, никто этого не почувствует. Все зависит от точки присоединения… Я знаю много таких примеров, когда построили много трансформаторов, а присоединений не так много, они загружены на 10-25% от своей мощности», - отметил Листовский.
В свою очередь заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин еще в ноябре на конференции Сбербанка «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» заметил, что из-за развития майнинга в РФ ближайшие пять-десять может появиться проблема дефицита электроэнергии, сообщил ТАСС.
«У нас отдельные элементы энергосистемы стали энергодефицитными». Можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?», - задался он непростым вопросом.
КРИПТА КАК ИМУЩЕСТВО
Тем временем, 29 ноября Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют, согласно которому цифровая валюта признается имуществом в целях налогообложения. Налог на доходы от сделок взимается вместе с налогом на доход от операций с ценными бумагами - 13% в отношении дохода в пределах 2,4 млн рублей и 15% для дохода, превышающего эту сумму.
В связи с этим, председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН позитивно воспринял эту меру.
«Это очередной этап легализации майнинга…Такого способа заработка стало слишком много в России. Этим занимаются не только крупнейшие компании, но и частные лица, ИП. Майнинг у нас находился в серой зоне, а сейчас предприниматели смогут законно отстаивать свои интересы… вижу одни плюсы, так как это достаточно льготный режим для майнинга», - уточнил он.
Также он добавил, что теперь криптовалюту можно использовать в качестве залога при долгах по налогам. Помимо прочего, она также будет делиться между супругами при разводе.
«Криптовалюта становится имуществом, может выступать, например, в качестве залога при возникновении долгов по налогам. Когда будут какие-то бракоразводные процессы, вместе с недвижимым имуществом, валютой или деньгами, которые лежат в банках, можно также разделять и криптовалюту», - пояснил Корнеев.
ОДНА БЕДА
Дагестан тоже не остался в стороне от «майнингового вопроса». В ноябре глава региона Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в республике майнинг криптовалют «до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе».
По его словам, за последний год в республике электропотребление выросло на 8%, а за три года рост составил на 26%. Меликов уточнил, что износ электросетей в регионе даже выше, чем в среднем по России.
Так, на днях в Левашинском районе Дагестана была обнаружена и ликвидирована крупная незаконная майнинг-ферма, работавшая на территории автозаправочной станции «Декъа», сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
В результате рейда правоохранители изъяли 75 единиц оборудования для майнинга криптовалюты, включая аппараты моделей Avalon и Whatsminer. По предварительным данным, незаконная деятельность майнинг-фермы стала причиной перебоев с электроснабжением в близлежащих населённых пунктах. В настоящее время специалисты «Дагэнерго» проводят оценку ущерба, нанесённого электросетям.
Проблема майнинга остро стоит не только в России, и Дагестане но и в соседнем регионе – Абхазии. Там майнинг назвали чуть ли не ключевой причиной тяжелого энергокризиса в республике. В 2020 году там узаконили майнинг, прикрывшись необоснованными данными о переизбытке ресурсов, после чего начались проблемы.
Так, и. о. премьер-министра Абхазии Валерием Бганба ранее даже намерен был обратиться к и.о. президента Бадре Гунба и парламенту с тем, чтобы в республике был введен режим ЧС в энергетике.
В свою очередь Листовский в беседе с НСН пояснял, что у Абхазии нет других источников электрогенерации помимо перетоков из России, и главная причина энергокризиса в республике все-таки не майнинг, а ограничения перетоков из России.
«Абхазия похожа на одну из наших южных республик - она имеет свою микрогенерацию в виде маленьких ГЭС и, в основном, получает перетоки из России, как раньше от Грузии. И поэтому любое ограничение перетока, которое сейчас Россия устроила по политическим причинам, просто обнуляет ее энергобаланс», - рассказал он.
При этом, по его словам, майнинг в республике может составлять более 50% энергопотребления Абхазии.
«Майнинг - это огромный потребитель. Зная, как устроена коррупционная составляющая в этой республике, я не удивляюсь, что майнинг может составлять больше половины энергопотребления», - заявил он.
Так, на днях Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии за четыре дня изъяли около 200 аппаратов для майнинга криптовалюты в разных частях региона. Об этом рассказал председатель СГБ Абхазии Дмитрий Кучуберия на встрече с Бганба, сообщила пресс-служба правительства.
По данным Кучуберия, мероприятия проводились в Очамчырском, Гудаутском, Гагрском районах и городе Сухум.
При этом за последнее время ситуация в Абхазии настолько обострилась, что в парламенте республики даже произошла стрельба из-за спора на тему полного запрета майнинга криптовалют, сообщили РИА Новости.
Так, депутат Адгур Харазия выступал «за» запрет майнинга, а, в свою очередь, депутат Кан Кварчия назвал это популизмом, после чего произошла ссора, и Харазия стал «палить» из оружия во все стороны. В результате сначала был ранен депутат Вахтанг Голандзия, а затем Кварчия. Голандзия позже скончался.
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