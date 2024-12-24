«Перемайнили» или неуместно? В РФ ввели запрет майнинга в некоторых регионах

КРИПТА КАК ИМУЩЕСТВО

Тем временем, 29 ноября Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют, согласно которому цифровая валюта признается имуществом в целях налогообложения. Налог на доходы от сделок взимается вместе с налогом на доход от операций с ценными бумагами - 13% в отношении дохода в пределах 2,4 млн рублей и 15% для дохода, превышающего эту сумму.

В связи с этим, председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН позитивно воспринял эту меру.

«Это очередной этап легализации майнинга…Такого способа заработка стало слишком много в России. Этим занимаются не только крупнейшие компании, но и частные лица, ИП. Майнинг у нас находился в серой зоне, а сейчас предприниматели смогут законно отстаивать свои интересы… вижу одни плюсы, так как это достаточно льготный режим для майнинга», - уточнил он.

Также он добавил, что теперь криптовалюту можно использовать в качестве залога при долгах по налогам. Помимо прочего, она также будет делиться между супругами при разводе.

«Криптовалюта становится имуществом, может выступать, например, в качестве залога при возникновении долгов по налогам. Когда будут какие-то бракоразводные процессы, вместе с недвижимым имуществом, валютой или деньгами, которые лежат в банках, можно также разделять и криптовалюту», - пояснил Корнеев.

ОДНА БЕДА

Дагестан тоже не остался в стороне от «майнингового вопроса». В ноябре глава региона Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в республике майнинг криптовалют «до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе».

По его словам, за последний год в республике электропотребление выросло на 8%, а за три года рост составил на 26%. Меликов уточнил, что износ электросетей в регионе даже выше, чем в среднем по России.

Так, на днях в Левашинском районе Дагестана была обнаружена и ликвидирована крупная незаконная майнинг-ферма, работавшая на территории автозаправочной станции «Декъа», сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

В результате рейда правоохранители изъяли 75 единиц оборудования для майнинга криптовалюты, включая аппараты моделей Avalon и Whatsminer. По предварительным данным, незаконная деятельность майнинг-фермы стала причиной перебоев с электроснабжением в близлежащих населённых пунктах. В настоящее время специалисты «Дагэнерго» проводят оценку ущерба, нанесённого электросетям.

Проблема майнинга остро стоит не только в России, и Дагестане но и в соседнем регионе – Абхазии. Там майнинг назвали чуть ли не ключевой причиной тяжелого энергокризиса в республике. В 2020 году там узаконили майнинг, прикрывшись необоснованными данными о переизбытке ресурсов, после чего начались проблемы.