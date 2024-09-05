Путин: Россия является одним из мировых лидеров по майнингу

Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

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По словам главы государства, профицит энергоресурсов в Сибири, который используется для майнинга, не должен сдерживать развитие региона.

«Майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных, социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а, может даже, более важно», - подчеркнул Путин.

Ранее директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов заявил, что в России можно добиться «плавного, ласкового и мягкого» регулирования добычи криптовалют, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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