Путин: Россия является одним из мировых лидеров по майнингу

Владимир Путин рассказал на ВЭФ о перспективах развития Дальнего Востока В Белоруссии зафиксировали факт нарушения воздушного пространства республики Посольство Киргизии рекомендовало своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию Отряд космонавтов покинул ни разу не слетавший в космос Андрей Бабкин