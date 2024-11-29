«Делить при разводе!»: К чему приведет полная легализация криптовалют в России
Валерий Корнеев заявил НСН, что майнинг уходит из серой зоны, а предприниматели смогут отстаивать свои интересы официально.
Теперь криптовалюты могут выступать в качестве залога при долгах по налогам, а также будут делиться между супругами при разводе, заявил НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий в Налоговый кодекс поправки о налогообложении криптовалют. Теперь цифровая валюта признается имуществом. Налог на доходы от сделок с ней будет взиматься вместе с налогом на доход от операций с ценными бумагами - 13% в отношении дохода в пределах 2,4 млн рублей и 15% для дохода, превышающего эту сумму. Операторы майнинговой инфраструктуры будут обязаны предоставлять налоговикам информацию о майнерах. Корнеев рассказал о последствиях такой меры.
«Это очередной этап легализации майнинга. В первую очередь, конечно, это нацелено на граждан, которые занимаются этим, ведут себя по факту как индивидуальные предприниматели, малый бизнес. Крупные компании давно и хорошо зарегулированы. В последнее время началось привлечение к этому особого внимания, так как Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют. Такого способа заработка стало слишком много в России. Этим занимаются не только крупнейшие компании, но и частные лица, ИП. Майнинг у нас находился в серой зоне, а сейчас предприниматели смогут законно отстаивать свои интересы. Конечно, наличие прав всегда подразумевает и обязанности. Я вижу одни плюсы, так как это достаточно льготный режим для майнинга», - рассказал он.
По его словам, криптовалюта теперь может расцениваться как полноценное имущество, это будет учитываться в ряде случаев, включая бракоразводный процесс.
«Теперь нельзя на основе патентной системы этим заниматься, то есть возникает запрет для иностранцев на территории РФ. И также вводятся правила по уплате налогов. Криптовалюта становится имуществом, может выступать, например, в качестве залога при возникновении долгов по налогам. Когда будут какие-то бракоразводные процессы, вместе с недвижимым имуществом, валютой или деньгами, которые лежат в банках, можно также разделять и криптовалюту. Двухступенчатая шкала налоговых ставок фактически полностью легализует этот вид деятельности», - подытожил собеседник НСН.
Избыточные мощности электроэнергии есть в Красноярском крае, на Урале, в Башкирии, в этих регионах уместно заниматься майнингом, заявил ранее генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский «Радиоточке НСН».
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