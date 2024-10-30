Замглавы Минэнерго Грабчак анонсировал запрет майнинга в ряде регионов

Реестр майнеров в России будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба. Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, это правильно и логично, так как у налоговиков одно из самых высокотехнологичных ведомств.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

