Замглавы Минэнерго Грабчак анонсировал запрет майнинга в ряде регионов

В некоторых российских регионах будет запрещен майнинг на государственном уровне, заявил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, передает РИА Новости.

По его словам, такими регионами являются Дальний Восток, юго-запад Сибири и Южная Россия. В этих областях до 2030 года не будет возможности выделять значительные объемы электроэнергии на майнинг, добавил он.

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Реестр майнеров в России будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба. Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, это правильно и логично, так как у налоговиков одно из самых высокотехнологичных ведомств.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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