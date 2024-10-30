Замглавы Минэнерго Грабчак анонсировал запрет майнинга в ряде регионов
В некоторых российских регионах будет запрещен майнинг на государственном уровне, заявил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, передает РИА Новости.
По его словам, такими регионами являются Дальний Восток, юго-запад Сибири и Южная Россия. В этих областях до 2030 года не будет возможности выделять значительные объемы электроэнергии на майнинг, добавил он.
Реестр майнеров в России будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба. Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, это правильно и логично, так как у налоговиков одно из самых высокотехнологичных ведомств.
Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru