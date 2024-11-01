Кабмин РФ утвердил требования к операторам майнинговой инфраструктуры
Правительство сможет ограничивать майнинг в отдельных регионах РФ, также оно обязало майнеров отчитываться в ФНС о количестве добытой валюты, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Там уточнили, что заниматься майнингом смогут ИП после включения в спецреестр ФНС. Также майнеры обязаны предоставлять данные о «добытой» цифровой валюте и адрес-идентификатор, на который она будет зачислена.
Помимо этого, майнеры будут обязаны обеспечивать надежность, бесперебойность и защиту оказываемых услуг, а также следить за устойчивым электроснабжением.
Реестр майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры будут вести по утвержденным кабмином правилам. Информацию из реестров смогут получать госорганы, Центробанк и местные сетевые организации. Тех, кто отмывает средства, майнит на запрещенной территории и банкротов будут исключать из реестра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru