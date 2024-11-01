Кабмин РФ утвердил требования к операторам майнинговой инфраструктуры

Правительство сможет ограничивать майнинг в отдельных регионах РФ, также оно обязало майнеров отчитываться в ФНС о количестве добытой валюты, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Там уточнили, что заниматься майнингом смогут ИП после включения в спецреестр ФНС. Также майнеры обязаны предоставлять данные о «добытой» цифровой валюте и адрес-идентификатор, на который она будет зачислена.