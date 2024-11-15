«На тарифах не скажется»: Майнеров отправят на Урал в поисках электроэнергии

Избыточные мощности электроэнергии есть в Красноярском крае, на Урале, в Башкирии, в этих регионах уместно заниматься майнингом, заявил НСН генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

В ряде регионов России ограничат майнинг криптовалюты до 2031 года. Так, в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР хотят ввести полный запрет на майнинг уже с 1 декабря это года. Ограничения также затронут ряд городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Но в этих регионах запрет продлится до марта 2025 года. Листовский отметил, что это логичное решение.