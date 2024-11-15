«На тарифах не скажется»: Майнеров отправят на Урал в поисках электроэнергии
Андрей Листовский заявил НСН, что «переток» майнеров из дефицитных регионов никак не скажется на тарифах электроэнергии.
Избыточные мощности электроэнергии есть в Красноярском крае, на Урале, в Башкирии, в этих регионах уместно заниматься майнингом, заявил НСН генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.
В ряде регионов России ограничат майнинг криптовалюты до 2031 года. Так, в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР хотят ввести полный запрет на майнинг уже с 1 декабря это года. Ограничения также затронут ряд городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Но в этих регионах запрет продлится до марта 2025 года. Листовский отметил, что это логичное решение.
«Избыточные мощности у нас в основном в восточной части страны, потому что в центре идет серьезное присоединение новых потребителей, а на юге просто дефицит тотальный. Сейчас категорически не хватает мощностей, особенно летом. Поэтому это решение правильное и логичное. Пусть майнеры занимаются этим там, где избыток. Красноярский край, например, где гидромощность большая, избыточная. На Урале есть свободные мощности, в Башкирии. Баланс же каждый год сверяется, известно с точностью до квадратного километра, где есть свободные подстанции и мощности», - рассказал он.
По его словам, такой «переток» майнеров никак не скажется на тарифах электроэнергии, так как загрузка в таких регионах составляет лишь 10-25% всех мощностей.
«На тарифах электроэнергии это никак не скажется. Если свободные мощности, майнер берет по тому тарифу, на каком напряжении он присоединен, платит по этому тарифу. Это просто как новый потребитель, он впишется в баланс, никто этого не почувствует. Все зависит от точки присоединения. Если в точке присоединения есть свободные трансформаторные мощности, то инфраструктура выдержит дополнительную нагрузку. Я знаю много таких примеров, когда построили много трансформаторов, а присоединений не так много, они загружены на 10-25% от своей мощности. Майнинг здесь будет как раз уместен», - заключил собеседник НСН.
Экономика РФ уже через 5-10 лет может столкнуться с дефицитом электроэнергии, заявил ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, вопрос заключается в способности создать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга. Он рассказал, что Южно-Сибирская энергосистема уже стала энергодефицитной из-за очень активного развития криптомайнинга в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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