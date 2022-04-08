«Пассивный ЦБ и спад производства»: Как на экономике отразится снижение ставки до 17%
Финансист Дмитрий Голубовский в эфире НСН заметил, что Банк России, несмотря на сложную ситуацию в стране, ведет себя пассивно.
Снижение ставки ЦБ до 17%, которую следовало опустить сразу до 14%, ничего не даст для российского бизнеса, а только приведет к спаду производства, который будет заметен уже в августе. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
8 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%. При этом в регуляторе допускают возможность ее дальнейшего снижения. Голубовский считает, что рынок никак не отреагирует на эту меру.
«Потому что это маленькое и запоздалое снижение. Центробанк просто следует за рынком краткосрочного долга. Ставки по краткосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) с погашением в середине года – 17%. Ставки ОФЗ с погашением в конце года были ниже 14%. Вот так сразу, еще неделю назад, надо было опускать ставку, чтобы действовать на опережение. ЦБ просто как всегда перестраховывается», - рассказал он.
При этом, по его словам, для развития краткосрочного кредитования эта мера ничего не даст.
«На самом деле Центробанк просто привел свой показатель в соответствии с долговым рынком. Это не стимулирующая мера, а признание факта, что на долговом рынке вот такая краткосрочная ставка, то есть где-то квартал-полгода. Если стоит цель зарядить экономику на восстановление, чтобы бизнес начал функционировать, ставку надо было бахнуть сразу до 14% и дать твердые гарантии того, что она будет снижаться дальше. Потому что при таких ставках, как 20% и 17%, которые ориентируются на краткосрочную перспективу, бизнес не будет брать кредитов, а будет продолжать ждать, что деньги станут дешевле. Это приведет к тому, что не будет ни закупок оборудования, ни комплектующих, ни роста производства, которое нам адски необходимо в условиях сокращения внешней торговли. Высокая ставка, которую оставляют из соображений безопасности, провоцирует промышленный спад в стране, который мы увидим уже в августе», - подчеркнул финансист.
При этом от добавил, что на простых россиян такая мера почти никак не повлияет.
«Ставки по депозитам уже заранее снижались, доходность будет немного ниже. Но на курсе рубля эта ситуация не отразится никак, потому что специальных потоков между Россией и долларовой экономикой больше нет. Сейчас они крайне низкие между любыми экономиками, если говорить о перетоках из РФ. Плюс Банком России введены жесткие ограничения на трансграничные переводы. Курс валют определяется строго торговым балансом страны, но он уже вернулся на докризисный уровень, потому что торговый баланс остается положительным. При существующих ценах на нефть, российская нефть даже с дисконтом продается по $70-80 за баррель. Это цена, при которой курс рубля при неработающем бюджетном правиле, должен быть 60. Для простых людей здесь не изменится ничего, кроме того, что инфляция и дальше пойдет вниз. Поскольку курс рубля резко укрепился, импорт будет снижаться. Если ЦБ и дальше будет занимать пассивную позицию, то вслед за снижением инфляции будет снижать ставку. Хотя, на мой взгляд, из-за всего происходящего, позиция ЦБ должна быть активной, и годовая ставка должны быть ниже ставки по госдолгу», - заключил Голубовский.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшее время россияне будут продолжать работать за копейки и покупать продукты по рекордным ценам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- Женщина и ребёнок пострадали при обрушении лифта в Махачкале
- Истребитель МиГ-31 разбился в Ленобласти
- Эксперт объяснил, как правильно вести себя на собеседовании
- Песков раскритиковал решение Латвии запретить празднование Дня Победы
- Авиакомпания «ИрАэро» запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
- Pink Floyd выпустили новую песню впервые за 28 лет
- Евро упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
- Песков назвал блестящим отчёт правительства в Госдуме
- «Яндекс» и Mail.ru начали помечать Google как нарушителя закона
- Япония введет санкции против российских депутатов и водки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru