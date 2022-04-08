«Пассивный ЦБ и спад производства»: Как на экономике отразится снижение ставки до 17%

8 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%. При этом в регуляторе допускают возможность ее дальнейшего снижения. Голубовский считает, что рынок никак не отреагирует на эту меру.

«Потому что это маленькое и запоздалое снижение. Центробанк просто следует за рынком краткосрочного долга. Ставки по краткосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) с погашением в середине года – 17%. Ставки ОФЗ с погашением в конце года были ниже 14%. Вот так сразу, еще неделю назад, надо было опускать ставку, чтобы действовать на опережение. ЦБ просто как всегда перестраховывается», - рассказал он.

При этом, по его словам, для развития краткосрочного кредитования эта мера ничего не даст.