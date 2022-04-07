«Дырка от бублика!»: Россия теряет миллиард долларов на налогах с криптовалют

Россияне хотят вывода рынка криптовалют в «белую зону», однако не готовы платить 13-процентный налог, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюту в России могут признать имуществом уже до конца 2022 года. Если эту меру примут, россияне будут должны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год.