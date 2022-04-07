«Дырка от бублика!»: Россия теряет миллиард долларов на налогах с криптовалют

Из-за несовершенства законов налоги платит только 1% обладателей криптовалют, сказал НСН Александр Трещёв.

Россияне хотят вывода рынка криптовалют в «белую зону», однако не готовы платить 13-процентный налог, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюту в России могут признать имуществом уже до конца 2022 года. Если эту меру примут, россияне будут должны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год.

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«Что бы не говорили в Госдуме касаемо законов о криптовалюте, это начинает звучать смешно, потому что они ковыряются в этом, начиная с 2017 года, четыре года они никак не могут понять сущность всего этого. Им давно уже говорили, что это надо признать имуществом, как во многих странах. А пока они думают и гадают, мир живет своей жизнью. 99% участников рынка криптовалют хотят понятных законов, чтобы государство их защищало, а законодатели делают эту зону серой. Сегодня есть куча возможностей, как все делать в серой и черной зонах, но люди хотят белого, услышав при этом разумные аргументы, а не старцев, отставших от жизни», - сказал Трещёв.

По его мнению, вместо того, чтобы получить разумный налог с владельцев криптовалют, государство получает «дырку от бублика».

«Сейчас, по действующему закону владельцы криптовалют должны заплатить 13%, однако заплатило меньше 1%. Это происходит потому, что закон имеет обратную силу и всем предлагается заплатить, чтобы легализоваться. Но с какой стати люди должны платить налог за время, когда эта деятельность не регулировалась и они не делали ничего незаконного. Рынок не готов платить 13%. Люди готовы заплатить 7%, и это будет не меньше миллиарда долларов. Но пока депутаты торгуются за 13%, там просто дырка от бублика. Это получается лебедь, рак и щука», - посетовал учредитель РАКИБ.

По его мнению, в Госдуме и Центробанке всего боятся и с каждым решением только ухудшают положение в сфере криптовалют.

«Люди как жили, так и будут находить решения в современном мире, а они останутся, как старик у разбитого корыта», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что в случае массового приобретения россиянами криптовалют они неизбежно станут средством платежа и могут заместить рубль.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал это заявление безосновательным. По его мнению, ЦБ уже не знает, что придумать, чтобы не допустить Россию на цифровой финансовый рынок.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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