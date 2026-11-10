Михалков назвал главную проблему современного кино

Он подчеркнул, что распространение сериалов приучило артистов и постановщиков к небрежности и спешке, а стремление актеров сохранять медийность мешает им экспериментировать.



Михалков добавил, что уже попавшие в тренд боятся потерять популярность, если изменят внешность или начнут играть что-то другое. Режиссер уверен, что подобное приводит к вымыванию творческого азарта и возможности отказаться от всего ради новой роли.



Он уточнил, что предпочитает работать с театральными актерами и выделять несколько недель на репетиции. Артисты, которые много снимаются в сериалах, рискуют закрепиться в привычном образе и переносить его на большие экраны.



Никита Михалков заявил, что понимает, как такой шлейф будет мешать работе, и старается не использовать звезд, а делать их сам.



На днях рассказывали, как отечественное кино угодило в «сказочный провал».

