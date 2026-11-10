Михалков назвал главную проблему современного кино

Современному кино не хватает творческого азарта, бесстрашия и готовности актеров пробовать себя в новых образах. Об этом NEWS.ru рассказал режиссер Никита Михалков.

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Он подчеркнул, что распространение сериалов приучило артистов и постановщиков к небрежности и спешке, а стремление актеров сохранять медийность мешает им экспериментировать.

Михалков добавил, что уже попавшие в тренд боятся потерять популярность, если изменят внешность или начнут играть что-то другое. Режиссер уверен, что подобное приводит к вымыванию творческого азарта и возможности отказаться от всего ради новой роли.

Он уточнил, что предпочитает работать с театральными актерами и выделять несколько недель на репетиции. Артисты, которые много снимаются в сериалах, рискуют закрепиться в привычном образе и переносить его на большие экраны.

Никита Михалков заявил, что понимает, как такой шлейф будет мешать работе, и старается не использовать звезд, а делать их сам.

На днях рассказывали, как отечественное кино угодило в «сказочный провал».

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ФОТО: Дарья Казакова / НСН
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