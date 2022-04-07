Толкают к зависимости: Финансист обвинил ЦБ в росте спроса на микрозаймы
Финансист Олег Шибанов в эфире НСН посоветовал россиянам брать микрозаймы только в исключительных случаях.
Рост спроса на микрозаймы в России сейчас связан с увеличением ставки ЦБ до 20% и снижением желания коммерческих банков выдавать потребительские кредиты. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.
Ранее стало известно, что в марте количество переходов на сайты микрофинансовых организаций (МФО) увеличилось на 45%. Шибанов рассказал, что на фоне санкций против некоторых банков МФО не получают никакого преимущества.
«Очевидно, что санкции против банков не ограничивают их в возможности выдавать потребительские кредиты. Но при росте ставок риски для заемщиков существенно увеличиваются. У Банка России сейчас ставка 20%, и из-за этого коммерческие банки менее охотно выдают потребительские кредиты. Поэтому те люди, которым жизненно необходимо взять кредит, обращаются в микрофинансовые организации. Насколько это полезно или вредно – по моему мнению, прибегать к помощи МФО можно только в случае очень критических жизненных событий. И надо стараться максимально избегать такого займа, потому что там очень высокие ставки. Для простых граждан, а не для компаний, эти ставки могут быть абсолютно заградительными, то есть максимальный рост кредита может быть в три раза», - объяснил он.
При этом, по его мнению, увеличение спроса на микрозаймы не отразится на экономике России.
«Ставки МФО не поменялись из-за кризиса, они и так были высокими. Они ограничены регуляторно. Максимум был 1% в день, теперь даже ниже. Но увеличение суммы в три раза – это все равно много. Микрокредиты в основном отражаются не на экономике страны, так как объемы еще не большие, а на личной жизни граждан. Люди часто после этого впадают в еще большую зависимость от микрозаймов и оказываются банкротами», - заключил Шибанов.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от резкого понижения ставки на микрозаймы проиграют обычные граждане, но выиграют черные кредиторы.
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