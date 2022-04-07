Толкают к зависимости: Финансист обвинил ЦБ в росте спроса на микрозаймы

«Очевидно, что санкции против банков не ограничивают их в возможности выдавать потребительские кредиты. Но при росте ставок риски для заемщиков существенно увеличиваются. У Банка России сейчас ставка 20%, и из-за этого коммерческие банки менее охотно выдают потребительские кредиты. Поэтому те люди, которым жизненно необходимо взять кредит, обращаются в микрофинансовые организации. Насколько это полезно или вредно – по моему мнению, прибегать к помощи МФО можно только в случае очень критических жизненных событий. И надо стараться максимально избегать такого займа, потому что там очень высокие ставки. Для простых граждан, а не для компаний, эти ставки могут быть абсолютно заградительными, то есть максимальный рост кредита может быть в три раза», - объяснил он.

При этом, по его мнению, увеличение спроса на микрозаймы не отразится на экономике России.