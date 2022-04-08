Центробанк снизил ключевую ставку до 17%
Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отметили в ЦБ, внешние условия для экономики страны остаются сложными, однако риски для финансовой стабильности перестали нарастать.
«Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — подчеркивает регулятор.
По данным Банка России, ужесточение денежно-кредитных условий продолжит ограничивать проинфляционные риски. Отмечается, что решение понизить ключевую ставку «отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности».
Дальнейшие решения относительно макроэномического показателя ЦБ будет принимать на основе оценки внешних и внутренних рисков, реакции финансовых рынков, с учетом динамики инфляции и развития экономики на прогнозном горизонте. Вопрос об уровне ключевой ставки рассмотрят вновь на заседании Совета директоров ЦБ 29 апреля 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- В МВД запланировали взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС
- Центробанк снизил ключевую ставку до 17%
- В Ялте задержан хакер, причастный к атакам на информационные ресурсы РФ
- Медведев посетил церемонию прощания с Жириновским
- Задержан подозреваемый в нападении на главреда «Новой газеты» Муратова
- В ДНР сообщили об ударе украинских военных «Точкой-У» по Краматорску
- Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю
- ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
- В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей
- Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru