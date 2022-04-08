Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Как отметили в ЦБ, внешние условия для экономики страны остаются сложными, однако риски для финансовой стабильности перестали нарастать.

«Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — подчеркивает регулятор.

По данным Банка России, ужесточение денежно-кредитных условий продолжит ограничивать проинфляционные риски. Отмечается, что решение понизить ключевую ставку «отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности».

Дальнейшие решения относительно макроэномического показателя ЦБ будет принимать на основе оценки внешних и внутренних рисков, реакции финансовых рынков, с учетом динамики инфляции и развития экономики на прогнозном горизонте. Вопрос об уровне ключевой ставки рассмотрят вновь на заседании Совета директоров ЦБ 29 апреля 2022 года.

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