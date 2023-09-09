«Паровоз» зерновой сделки. Россия позволяет Турции набирать политические очки
Пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договаривается со всем миром о выполнении российских условий зерновой сделки, Россия спокойно ждет подключения Россельхозбанка к SWIFT и других пунктов.
Россия имеет право дождаться, когда будут выполнены условия по зерновой сделке, и только после этого возобновить соглашение. Так, например, речь идет о необходимости подключить к международной системе платежей SWIFT именно «Россельхозбанк», а не его дочерней компании, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по поводу обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к лидерам G20 о выполнении условий РФ по зерновой сделке и ее продлению.
Европейский союз рассматривает все возможные варианты по возвращению России в зерновую сделку. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.
На вопрос о готовности Еврокомиссии выполнить требования Москвы, он ответил, что Брюссель сейчас вместе с партнерами поддерживает усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку.
Стано также рассказал, что Еврокомиссия не в курсе предложений генсека ООН Антониу Гутерриша, сделанных в письме к главе МИД РФ Сергею Лаврову по зерновой сделке, но отметил, что власти Евросоюза поддерживают любые усилия других сторон по возобновлению соглашения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен сдержать данное им обещание выполнить условия России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Захарова напомнила, что подобные заявления делались и ранее, и призвала Гутерриша перейти от слов к делу.
Напомним, генеральный секретарь ООН заявил, что организация готова вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT, застраховать российские суда от ударов ВСУ в Черном море, облегчить доступ российских кораблей к портам Германии и других стран Европы, а также разблокировать замороженные российские активы в Европе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Эрдоган провел переговоры с Путиным 4 сентября. Турецкий лидер призвал Украину смягчить свой подход.
Украина не будет менять свою позицию по зерновой сделке, заявил в эфире национального телемарафона министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Глава ведомства отметил, что Киев будет отстаивать все свои «принципиальные позиции». Власти Украины не собираются менять свой подход к зерновой сделке, подчеркнул он.
Кулеба сообщил, что Киев рассчитывает получить от Турции подробности переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна будет поставлять зерно в страны Азии и Африки через порты на Дунае. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
двинула ультиматум Еврокомиссии по украинскому зерну
Соответствующее постановление одобрено на заседании кабинета министров в пятницу, отметил Шмыгаль. Киев будет оказывать помощь беднейшим странам в рамках инициативы президента страны Владимира Зеленского, заявил премьер-министр.
Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны мира вместе с Турцией и Катаром, однако это не является альтернативой зерновой сделке, сказал президент РФ Владимир Путин.
«Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна, как альтернативу черноморской зерновой сделке», - сказал Путин по итогам переговоров в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По его словам, это «не замена, но огромный вклад» в решение проблем африканских стран.
Президент РФ в ходе переговоров заявил, что Москва готова подумать о «реанимации» зерновой сделки после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции, передает «Радиоточка НСН».
Оценивая встречу глав России и Турции, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин сказал НСН, что она не стала провалом для Эрдогана.
«Я бы не стал называть неудачным этот визит, потому что Эрдоган сейчас, скорее всего, поедет говорить с Зеленским, потом будут разговаривать с ООН. Эрдоган в центре внимания и воспринимается, как паровоз, который эту сделку двигает к возобновлению. Это серьезная прибавка к политическому имиджу президента Турции. В целом визит можно считать удавшимся, хотя бы потому, что разговор состоялся», - пояснил эксперт.
ООН 8 сентября выразила готовность выполнить российские условия для возобновления зерновой сделки. Организация пообещала вернуть банки РФ в международную платежную систему SWIFT и застраховать российские суда в Черном море, передает «Радиоточка НСН».
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