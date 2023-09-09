«Паровоз» зерновой сделки. Россия позволяет Турции набирать политические очки

Европейский союз рассматривает все возможные варианты по возвращению России в зерновую сделку. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

На вопрос о готовности Еврокомиссии выполнить требования Москвы, он ответил, что Брюссель сейчас вместе с партнерами поддерживает усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку.

Стано также рассказал, что Еврокомиссия не в курсе предложений генсека ООН Антониу Гутерриша, сделанных в письме к главе МИД РФ Сергею Лаврову по зерновой сделке, но отметил, что власти Евросоюза поддерживают любые усилия других сторон по возобновлению соглашения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен сдержать данное им обещание выполнить условия России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил портал Lenta.ru.