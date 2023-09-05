Песков: Целью переговоров Путина и Эрдогана была сверка часов

Целью переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллега Тайипа Эрдогана накануне в Сочи была сверка часов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что стороны не планируют в ближайшее время подписывать какие-либо документы.

«Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу наших двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга, что называется, из первых уст», - сказал Песков.

Он назвал эту цель выполненной, а прошедшие переговоры президентов - конструктивными и плодотворными.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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