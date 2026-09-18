Захарова обвинила Гутерриша в поддержке кампании против России по Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подыграл антироссийской кампании и стал частью провокации в Буче, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче

По ее словам, одним из главных «сфабрикованных источников» про Бучу стал доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в декабре 2022 года. Дипломат указала, что в документе содержалось «обвинение в адрес нашей страны». При этом Гутерриш «не предпринял ни одной попытки перепроверить эти выводы за все эти годы».

Захарова указала, что доказательств постановочного характера инцидента «в открытых источниках было предостаточно».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:ООНМид РФМария Захарова

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