Путин назвал условия «реанимации» зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, при каких условиях Москва может подумать о возобновлении зерновой сделки.

Россия готова подумать о «реанимации» этой сделки, после того, как снимут ограничения на экспорт российской агропродукции, сказал Путин после переговоров с президентом Турции.

При этом он подчеркнул, что «другая сторона» использовала гуманитарные коридоры для террористических атак.

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