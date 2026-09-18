Не в пользу Киева сошлись сразу несколько событий: закончились деньги, возник дефицит средств ПВО, начались громкие антикоррупционные скандалы. Все это происходит под массированными обстрелами со стороны России.

Наиболее болезненный показатель - дыра в оборонном бюджете. Украине не хватает 27 миллиардов долларов, чтобы продержаться до конца года, и пока неясно, где взять эти средства. Одновременно заканчиваются ракеты-перехватчики, оставляя украинское небо без защиты.

В Киеве царят политические разногласия, а за пределами страны зреет усталость партнеров Запада, которым трудно объяснять налогоплательщикам в своих странах, почему помощь Киеву должна быть неиссякаемой.

Ударом стало требование США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, так как из-за них американские власти сталкиваются с ростом цен на дизель.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

