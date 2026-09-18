СМИ: Украина попала в «идеальный шторм», из которого вряд ли выберется
Ситуацию вокруг Украины можно описать как «идеальный шторм» из целого ряда кризисных факторов, сообщает Geopolitika.news.
Не в пользу Киева сошлись сразу несколько событий: закончились деньги, возник дефицит средств ПВО, начались громкие антикоррупционные скандалы. Все это происходит под массированными обстрелами со стороны России.
Наиболее болезненный показатель - дыра в оборонном бюджете. Украине не хватает 27 миллиардов долларов, чтобы продержаться до конца года, и пока неясно, где взять эти средства. Одновременно заканчиваются ракеты-перехватчики, оставляя украинское небо без защиты.
В Киеве царят политические разногласия, а за пределами страны зреет усталость партнеров Запада, которым трудно объяснять налогоплательщикам в своих странах, почему помощь Киеву должна быть неиссякаемой.
Ударом стало требование США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, так как из-за них американские власти сталкиваются с ростом цен на дизель.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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