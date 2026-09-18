Основатель WikiLeaks Ассанж заявил, что он вернулся

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за два года пост в соцсети X.

СМИ: Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию

Он заявил, что «вернулся». «Я вернулся», - написал Ассанж.

Предыдущее сообщение в его аккаунте было опубликовано в июне 2024 года. Это случилось вскоре после его освобождения из-под стражи.

Ранее журналист признал вину в шпионаже. Это произошло в суде Северных Марианских островов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

WikiLeaks является международной некоммерческой организацией, которая публикует секретные документы и материалы, полученные из анонимных источников.

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:ЖурналистыДжулиан Ассанж

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