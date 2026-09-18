Основатель WikiLeaks Ассанж заявил, что он вернулся
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за два года пост в соцсети X.
Он заявил, что «вернулся». «Я вернулся», - написал Ассанж.
Предыдущее сообщение в его аккаунте было опубликовано в июне 2024 года. Это случилось вскоре после его освобождения из-под стражи.
Ранее журналист признал вину в шпионаже. Это произошло в суде Северных Марианских островов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
WikiLeaks является международной некоммерческой организацией, которая публикует секретные документы и материалы, полученные из анонимных источников.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко признал, что события на Украине могли произойти в Белоруссии в 2020 году
- Основатель WikiLeaks Ассанж заявил, что он вернулся
- СМИ: Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений
- Захарова обвинила Гутерриша в поддержке кампании против России по Буче
- Путин продлил продовольственное эмбарго до 2028 года
- Венгрия назвала высылку дипломатов РФ продуманной стратегией
- «Лемана ПРО» запросила разъяснения из-за указа Путина о смене управления
- Овечкин отреагировал на критику за свое участие в ролике ЕР
- Туск обвинил президента Польши в готовности уступить территории
- Психиатр раскрыл главный секрет похудения при отказе от сигарет