СМИ: Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений

Во время учений парашютисты НАТО приземлились на деревья во время учений в Бельгии, сообщает RTL.

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Это произошло в Хехтель-Экселе из-за сильного ветра. Инцидент произошел с пятью военнослужащими из Великобритании, США и Германии. Когда спасатели приехали на место, четверо военных оставались на деревьях, одному из них удалось спуститься. Двое парашютистов получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Ранее в Латвии у границы с Россией начались военные учения НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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