СМИ: Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений
18 сентября 202600:18
Денис Хоноров
Во время учений парашютисты НАТО приземлились на деревья во время учений в Бельгии, сообщает RTL.
Это произошло в Хехтель-Экселе из-за сильного ветра. Инцидент произошел с пятью военнослужащими из Великобритании, США и Германии. Когда спасатели приехали на место, четверо военных оставались на деревьях, одному из них удалось спуститься. Двое парашютистов получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Ранее в Латвии у границы с Россией начались военные учения НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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