«Реанимация и провал!»: Эрдоган уехал из Сочи без подписей Путина

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА: НАДУВАТЕЛЬСТВО И РЕАНИМАЦИЯ

Эрдоган долго и упорно готовил переговоры с Путиным, СМИ несколько раз сдвигали их сроки, в итоге Россия согласилась перевернуть календарь ожиданий на 4 сентября. Главной темой встречи в Сочи должна была стать зерновая сделка, однако Путин не стал делать судьбоносных заявлений о ее возобновлении, ограничившись упоминанием «реанимации».

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку (…) И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности», – сказал Путин по итогам трехчасовой встречи.

Владимир Владимирович конкретизировал, что речь, в частности, идет о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

При этом Путин напомнил, как Запад «надул» Россию.

«Мы продлили, опять ничего никто не сделал. (…) Нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства, и, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали», - посетовал российский лидер.

Он также обвинил «другую сторону» в террористическом использовании черноморских гуманитарных коридоров, открытых в рамках сделки.

«Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», - возмутился Путин, подчеркнув, что это «не может быть терпимым дальше».

СМИ судорожно старались максимально быстро выхватить из слов Путина самое яркое и перестарались, ошибочно сообщив, что Россия якобы нашла альтернативу зерновой сделке. На самом деле, оказалось, что альтернативы нет, но есть «совершенно очевидная вещь».

«Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна, как альтернативу черноморской зерновой сделке (…) Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», - разъяснил Владимир Владимирович.

При этом никаких документов по зерновой сделке сегодня подписано не было.