«Реанимация и провал!»: Эрдоган уехал из Сочи без подписей Путина
Путин указал на перспективы «реанимации» зерновой сделки, не согласился с военной «пробуксовкой» Украины и улыбнулся русскому слову Эрдогана, которого эксперты сравнили с «паровозом».
Несколько часов назад в Сочи завершились переговоры президентов Турции и России, приковавшие внимание всего мира. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили об Украине и «зерновой сделке», однако не подписали никаких документов. Тем не менее, эксперты не считают провальным визит в Россию Эрдогана, а на Украине уже готовятся к его встрече со своим президентом.
ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА: НАДУВАТЕЛЬСТВО И РЕАНИМАЦИЯ
Эрдоган долго и упорно готовил переговоры с Путиным, СМИ несколько раз сдвигали их сроки, в итоге Россия согласилась перевернуть календарь ожиданий на 4 сентября. Главной темой встречи в Сочи должна была стать зерновая сделка, однако Путин не стал делать судьбоносных заявлений о ее возобновлении, ограничившись упоминанием «реанимации».
«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку (…) И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности», – сказал Путин по итогам трехчасовой встречи.
Владимир Владимирович конкретизировал, что речь, в частности, идет о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.
При этом Путин напомнил, как Запад «надул» Россию.
«Мы продлили, опять ничего никто не сделал. (…) Нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства, и, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали», - посетовал российский лидер.
Он также обвинил «другую сторону» в террористическом использовании черноморских гуманитарных коридоров, открытых в рамках сделки.
«Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», - возмутился Путин, подчеркнув, что это «не может быть терпимым дальше».
СМИ судорожно старались максимально быстро выхватить из слов Путина самое яркое и перестарались, ошибочно сообщив, что Россия якобы нашла альтернативу зерновой сделке. На самом деле, оказалось, что альтернативы нет, но есть «совершенно очевидная вещь».
«Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна, как альтернативу черноморской зерновой сделке (…) Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», - разъяснил Владимир Владимирович.
При этом никаких документов по зерновой сделке сегодня подписано не было.
УКРАИНА: «ЭТО НЕ ПРОБУКСОВКА, А ПРОВАЛ»
Турецкий лидер вновь заявил в Сочи на весь мир, что Анкара готова выступить посредником по ситуации на Украине.
«Мы принимали в нашей стране переговоры между сторонами конфликта на Украине. Мы вновь готовы взять на себя функцию посредника», - сказал Эрдоган.
Однако это не впечатлило Путина, указавшего турецкому коллеге на «свалку».
«Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и сейчас мы не отказываемся (…) При посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку», - возмутился Путин, обвинив Киев в атаках дронами газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Путин также емко констатировал провал контрнаступления Украины.
«По пробуксовке контрнаступления – это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так», - заявил Владимир Владимирович.
Эхо его слов долетело до министра обороны Сергея Шойгу.
«Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал Верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так», – осторожно заметил Сергей Кужугетович.
В ходе выступления Эрдоган как бы невзначай сказал слово «Спасибо» на русском языке. Путин как бы невзначай улыбнулся в этот момент краешками губ. Вероятно, это было частью «ритуала», о котором говорил НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
При этом, оценивая сегодняшнюю встречу, Чупрыгин сказал НСН, что она не стала провалом для Эрдогана.
«Я бы не стал называть неудачным этот визит, потому что Эрдоган сейчас, скорее всего, поедет говорить с Зеленским, потом будут разговаривать с ООН. Эрдоган в центре внимания и воспринимается, как паровоз, который эту сделку двигает к возобновлению. Это серьезная прибавка к политическому имиджу президента Турции. В целом визит можно считать удавшимся, хотя бы потому, что разговор состоялся», - пояснил эксперт.
Подтверждая его слова, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что после встречи президента Турции с Путиным «состоится контакт между Эрдоганом и Зеленским».
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