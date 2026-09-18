СМИ: США могут заключить сделки с РФ до конца конфликта на Украине
Американская администрация рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта вокруг Украины в рамках нового подхода к переговорам с Москвой, сообщает The New York Times.
По данным издания, такие соглашения могут показать серьезность намерений Вашингтона перезагрузить отношения с Москвой. Такой подход отличается от прежней позиции президента Дональда Трампа.
Американские власти допустили заключение сделок с Россией еще до окончания конфликта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ищут новые способы заинтересовать Россию в прекращении боевых действий. В настоящее время нет информации, о каких сделках может идти речь.
Сам Трамп заявил, что украинский кризис будет урегулирован очень скоро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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