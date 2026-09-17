Путин продлил продовольственное эмбарго до 2028 года

Президент Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года действие продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из западных стран. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

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Согласно документу, специальные экономические меры, изначально введенные в августе 2014 года, продолжат действовать с 1 января 2027 года.

Ограничения касаются поставок из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады, а также ряда других европейских государств и Украины.

Этим же указом глава государства продлил до конца 2028 года меры по обеспечению национальной безопасности.

Ранее Путин подписал резонансный указ о передаче во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы корпораций Auchan, Nestle и Leroy Merlin, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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