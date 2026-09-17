Венгрия назвала высылку дипломатов РФ продуманной стратегией

Власти Венгрии приняли решение о высылке десяти сотрудников российского посольства в Будапеште в рамках реализуемой стратегии. Соответствующее заявление сделал парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей, передает ТАСС.

Посольство РФ предложило Венгрии газ из Латвии «с ароматом демократии»

По словам чиновника, решение было принято на «основе продуманной стратегии» и представляет собой сложный тщательно выверенный процесс. Велкей подчеркнул, что важной частью такого процесса является выбор правильного момента для действий.

Госсекретарь отказался вдаваться в подробности данного дела, отметив, что не все детали подлежат публичному оглашению. Он добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий, но больше добавить ему нечего.

Между тем экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что период спокойного отношения к действиям кабмина во главе с Петером Мадьяром завершен и оппозиция начинает активное сопротивление, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
ТЕГИ:ДипломатыРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры