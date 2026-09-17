Венгрия назвала высылку дипломатов РФ продуманной стратегией
Власти Венгрии приняли решение о высылке десяти сотрудников российского посольства в Будапеште в рамках реализуемой стратегии. Соответствующее заявление сделал парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей, передает ТАСС.
По словам чиновника, решение было принято на «основе продуманной стратегии» и представляет собой сложный тщательно выверенный процесс. Велкей подчеркнул, что важной частью такого процесса является выбор правильного момента для действий.
Госсекретарь отказался вдаваться в подробности данного дела, отметив, что не все детали подлежат публичному оглашению. Он добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий, но больше добавить ему нечего.
Между тем экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что период спокойного отношения к действиям кабмина во главе с Петером Мадьяром завершен и оппозиция начинает активное сопротивление, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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