Эрдоган назвал переговоры с Путиным эффективными и комплексными
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, сообщает РИА Новости.
Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и эффективной. Он отметил, что главной темой стала зерновая сделка и другие гуманитарные проблемы.
«Уверен, что весь мир оценил эту встречу», - сказал президент Турции в обращении к нации.
Встреча Эрдогана и Путина состоялась 4 сентября. Глава Турции заявил, что Анкара готова содействовать отправке российского зерна в нуждающиеся страны.
Во вторник Эрдоган сообщил об отсутствии на горизонте перспектив для достижения мира на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru