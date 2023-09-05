Эрдоган назвал переговоры с Путиным эффективными и комплексными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, сообщает РИА Новости.

Эрдоган намерен обсудить зерновую сделку с генсеком ООН

Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и эффективной. Он отметил, что главной темой стала зерновая сделка и другие гуманитарные проблемы.

«Уверен, что весь мир оценил эту встречу», - сказал президент Турции в обращении к нации.

Встреча Эрдогана и Путина состоялась 4 сентября. Глава Турции заявил, что Анкара готова содействовать отправке российского зерна в нуждающиеся страны.

Во вторник Эрдоган сообщил об отсутствии на горизонте перспектив для достижения мира на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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