Эрдоган назвал переговоры с Путиным эффективными и комплексными

Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и эффективной. Он отметил, что главной темой стала зерновая сделка и другие гуманитарные проблемы.

«Уверен, что весь мир оценил эту встречу», - сказал президент Турции в обращении к нации.

Встреча Эрдогана и Путина состоялась 4 сентября. Глава Турции заявил, что Анкара готова содействовать отправке российского зерна в нуждающиеся страны.

Во вторник Эрдоган сообщил об отсутствии на горизонте перспектив для достижения мира на Украине, передает «Радиоточка НСН».

