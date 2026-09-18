Лукашенко признал, что события на Украине могли произойти в Белоруссии в 2020 году
Текущие события на Украине могли произойти и в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент Александра Лукашенко.
По его словам, это могло случиться, если бы республику оторвали от России в 2020 году. Глава государства указал, что Запад не говорит ему напрямую о стремлении добиться отдаления Белоруссии от России. Лукашенко отметил, что в случае успеха этих попыток в республике «было бы то, что сейчас происходит на Украине».
Ранее президент заявил, что Россия и Белоруссия справятся с общими проблемами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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