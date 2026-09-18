Путин: В бюджет закладывают стоимость нефти в $50 за баррель

Власти России закладывают в бюджет на следующий год стоимость нефти в $50 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

Стоимость российской нефти превысила отметку в $110 за баррель

По его словам, это может выглядеть сверхконсервативно, но это надежно. Российский лидер указал, что власти в расчетах исходят «из очень консервативной оценки цены на нефть».

Также, по словам Путина, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям властей, а инфляция находится под контролем и постепенно снижается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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