Путин: В бюджет закладывают стоимость нефти в $50 за баррель
Власти России закладывают в бюджет на следующий год стоимость нефти в $50 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.
По его словам, это может выглядеть сверхконсервативно, но это надежно. Российский лидер указал, что власти в расчетах исходят «из очень консервативной оценки цены на нефть».
Также, по словам Путина, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям властей, а инфляция находится под контролем и постепенно снижается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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