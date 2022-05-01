Падение ставок. В России снизили процент на льготную ипотеку и потребительские кредиты

Снижение процентной ставки по ипотеке и по потребительским кредитам позволит поддержать застройщиков и адаптировать банковскую систему к рынку.

Снижение ставки до 8-9% позволит россиянам вновь начать брать льготную ипотеку, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

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С 1 мая в России ставка по льготным ипотечным кредитам на новостройки снижена с 12% до 9%. При этом действие программы продлено до конца текущего года. Как считают в институте развития ДОМ.РФ, снижение ставки по льготной ипотеке позволит выдать до конца года дополнительно около 206 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей.

«Это позитивная новость, но вопрос – для какого рынка. Для новостроек да, потому что под 12% годовых никто кредиты брать не будет, эта ставка выше зоны комфортности для ипотечников. Понятно, что банки корректировали эту цифру и можно было найти от 10%, сейчас они все это дело опустят и мы, увидим ставки, наверное, в районе 8,5%, а может быть даже 8% годовых. А это уже близко к тем ставкам, с которыми входили, в районе 7%. Это ставки, по которым люди будут брать, единственное, что их будет ограничивать, это финансовое состояние», - сказал Барсуков.

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Снижение ставки по льготной потеке до 9% «поддержит рынок и создаст перспективу», заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT.

«Во-первых, это касается исключительно рынка новостроек. Естественно, это улучшит положение застройщиков, потому что с апреля у них просто остановились продажи, даже по ставке 12% — в принципе ипотека неинтересна была», — считает эксперт.

О влиянии подписанного постановления можно будет судить по итогам мая, подчеркнул Апрелев.

Кроме того, с 1 мая Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь минимальная ставка для клиентов по зарплатным проектам составляет 17,9%.

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«С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. Снижение составило 2 п.п. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Снижение ставок по кредитам будет способствовать высокой инфляции, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

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«Для граждан это выразится в том, что понизятся ставки по депозитам и немного понизятся ставки по кредитам, но будет высокая инфляция. В этом году она точно будет больше 20%, тем более что рост цен уже ускорился, по данным Росстата, за последнюю неделю. Центральный банк ранее заявил, что он надеется в 2024 году вернуться к инфляции в 4%», - заметил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие 1,5-2 года будет жить в очень сложной ситуации. По его словам, падение экономики в 2022 году составит 8,8%, а инфляция достигнет 20,7%.

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