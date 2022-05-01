Падение ставок. В России снизили процент на льготную ипотеку и потребительские кредиты

С 1 мая в России ставка по льготным ипотечным кредитам на новостройки снижена с 12% до 9%. При этом действие программы продлено до конца текущего года. Как считают в институте развития ДОМ.РФ, снижение ставки по льготной ипотеке позволит выдать до конца года дополнительно около 206 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей.

«Это позитивная новость, но вопрос – для какого рынка. Для новостроек да, потому что под 12% годовых никто кредиты брать не будет, эта ставка выше зоны комфортности для ипотечников. Понятно, что банки корректировали эту цифру и можно было найти от 10%, сейчас они все это дело опустят и мы, увидим ставки, наверное, в районе 8,5%, а может быть даже 8% годовых. А это уже близко к тем ставкам, с которыми входили, в районе 7%. Это ставки, по которым люди будут брать, единственное, что их будет ограничивать, это финансовое состояние», - сказал Барсуков.