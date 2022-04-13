Льготную ипотеку в России решили давать ИТ-специалистам
Минцифры РФ подготовило проект постановления о льготной ипотеке, которую получат ИТ-специалисты. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.
Воспользоваться таким кредитом смогут специалисты отрасли в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем зарплаты от 100 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тысяч рублей для городов-миллионников.
Процентная ставка по кредиту для этой категории граждан составит до 5% годовых.
Предполагается, что льготную ипотеку можно будет получить с середины мая.
Президент РФ Владимир Путин 2 марта подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий.
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