«Нонсенс и риски банкам»: В России раскритиковали «вторичную» ипотеку
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в эфире НСН усомнилась в возможности реализации продажи вторичного жилья по условиям ипотеки предыдущих покупателей.
Инициатива риелторов по продаже вторичного жилья с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, конечно, хороша, но она невозможна с юридической точки зрения и чревата проблемами для банков. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее российские риелторы направили в правительство и ЦБ инициативу о возможности продажи вторичного жилья с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Радченко положительно оценила такое предложение для рынка, но подчеркнула, что его вряд ли можно будет воплотить в жизнь.
«Сейчас рынок недвижимости замер. Покупательский спрос упал. Такой ледниковый период. Конечно, есть разница в ипотеке в 20% или в 8%, которая была до спецоперации. Но думаю, что такое предложение вряд ли пройдет. Потому что вторичная ипотека – это нонсенс. У нового хозяина квартиры должен быть новый кредитный договор, потому что юридически это смешно. Даже сам продавец на это не согласится, потому что он получит деньги от квартиры и не захочет оставаться в банке должником. Необходимо расторгать договор с предыдущим собственником, так как юридически такое предложение не жизнеспособно. Новые договора нельзя будет открывать на старых условиях, так как сейчас уже другая ситуация», - отметила она.
При этом, по ее словам, такая инициатива чревата возникновением рисков для банков.
«Конечно, сделать приятное риелторам, продавцам и покупателям, создав иллюзию того, что мы живет в стране в период до 24 февраля 2022 года, можно, но иллюзия – на то и иллюзия. На практике банки живут в новой реальности. У них сейчас ключевая ставка 17%. Почему они должны выдавать, подчеркиваю, новым клиентам ипотеку под 8%, совершенно непонятно. Не знаю, как можно будет убедить банки работать по старым условиям. Для банков это очень большие риски, потому что если новый клиент не сможет платить, то как финансовая организация сможет выселить? Если, например, Петров не выплачивает ипотеку, то банк должен будет предъявлять претензии к Иванову, который раньше брал кредит?» - заключила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Ранее Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что ипотека сейчас несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».
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