«Нонсенс и риски банкам»: В России раскритиковали «вторичную» ипотеку

Инициатива риелторов по продаже вторичного жилья с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, конечно, хороша, но она невозможна с юридической точки зрения и чревата проблемами для банков. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее российские риелторы направили в правительство и ЦБ инициативу о возможности продажи вторичного жилья с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Радченко положительно оценила такое предложение для рынка, но подчеркнула, что его вряд ли можно будет воплотить в жизнь.