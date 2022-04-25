Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки следует продлить до конца 2022 года, сообщает ТАСС.

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В ходе совещания по экономическим вопросам российский лидер также предложил снизить ставку по льготной ипотеке с текущих 12% до 9%.

«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке», — подчеркнул глава государства.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца текущего года, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинГосподдержкаИпотека
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