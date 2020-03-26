Нерабочая неделя. Отдыхать будем в убыток?
НСН спросила экспертов, не окажется ли объявленная президентом следующая неделя нерабочей опасной для экономики России.
Самой обсуждаемой новостью суток является распоряжение президента России о том, что следующая неделя в стране станет нерабочей. В Совете Федерации пообещали, что на праздничном графике это никак не скажется. И майские, и новогодние каникулы сокращать не будут. Решение президента стало одной из мер по снижению распространения коронавируса в стране.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что неделя эта дана не для развлечений, а для того, чтобы сохранить здоровье своих и окружающих.
«Это все очень важно. И самое главное нужно понимать, что нельзя выходить лишний раз из дома. Это не просто вам подарок, чтобы вы ходили гулять в места, где много людей, это сделано, чтобы вы не выходили из дома и не заражали других. Все меры такие, которые ни одна страна другая не делает. Это очень правильно. Лучше сейчас нам отсидеться по домам неделю, чем потом две, три, четыре недели вывозить потом, простите, трупы умерших людей», - полагает парламентарий.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в эфире НСН поддержал решение президента.
«Эта идея очень правильная. Адекватная мера, ответственная. Как понимаю, шли большие консультации с принятием этой меры. По поводу досуга, что населению нечем заняться во время каникул. Мне кажется, преувеличенная угроза с этой стороны. У россиян особый менталитет в плане социальной ответственности. Не вижу тут особых угроз», - заключил эксперт.
Насколько пострадает экономика от такого решения, учитывая, что эксперты предрекают мировую рецессию? Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что властям уже пора начинать подсчитывать убытки.
«Я не говорю, что этого делать не нужно, но для экономики это минус неделя из ВВП, не нужно себя обманывать. Минус все то производство, которое могло бы работать в течение этой недели. Это минус из доходов очень многих людей. Потому что не все компании смогут обеспечить выплату заработной платы в полной мере. Не у всех просто есть такие резервы. Речь идет, в первую очередь, о микро, малом и среднем бизнесе. Вероятно, что потом эта неделя превратиться во вторую и третью. Потому что за одну неделю вряд ли удастся добиться тех целей, которые ставятся перед страной, перед властями, то есть сдержать распространение эпидемии», – говорит эксперт.
Отметим, что на следующей неделе будут работать все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и здравоохранения.
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