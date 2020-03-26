Нерабочая неделя. Отдыхать будем в убыток?

Самой обсуждаемой новостью суток является распоряжение президента России о том, что следующая неделя в стране станет нерабочей. В Совете Федерации пообещали, что на праздничном графике это никак не скажется. И майские, и новогодние каникулы сокращать не будут. Решение президента стало одной из мер по снижению распространения коронавируса в стране.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что неделя эта дана не для развлечений, а для того, чтобы сохранить здоровье своих и окружающих.

«Это все очень важно. И самое главное нужно понимать, что нельзя выходить лишний раз из дома. Это не просто вам подарок, чтобы вы ходили гулять в места, где много людей, это сделано, чтобы вы не выходили из дома и не заражали других. Все меры такие, которые ни одна страна другая не делает. Это очень правильно. Лучше сейчас нам отсидеться по домам неделю, чем потом две, три, четыре недели вывозить потом, простите, трупы умерших людей», - полагает парламентарий.