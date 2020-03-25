Адекватная мера. Эксперт о президентских каникулах из-за коронавируса
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга в эфире НСН поддержал решение президента.
Неделя с 30 марта до 5 апреля будет в России нерабочей, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. Об этом во время своего обращения в связи с эпидемией объявил президент Владимир Путин. Он отметил, что зарплата при этом будет сохранена.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в эфире НСН поддержал решение президента.
«Эта идея очень правильная. Адекватная мера, ответственная. Как понимаю, шли большие консультации с принятием этой меры», - сказал он.
Аналитик уверен, что лишней социальной напряженности от вынужденных каникул не будет.
«По поводу досуга, что населению нечем заняться во время каникул. Мне кажется, преувеличенная угроза с этой стороны. У россиян особый менталитет в плане социальной ответственности. Не вижу тут особых угроз», - заключил эксперт.
Отметим, что на следующей неделе будут работать все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и здравоохранения.
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