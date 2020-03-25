Адекватная мера. Эксперт о президентских каникулах из-за коронавируса

«Эта идея очень правильная. Адекватная мера, ответственная. Как понимаю, шли большие консультации с принятием этой меры», - сказал он.

Аналитик уверен, что лишней социальной напряженности от вынужденных каникул не будет.

«По поводу досуга, что населению нечем заняться во время каникул. Мне кажется, преувеличенная угроза с этой стороны. У россиян особый менталитет в плане социальной ответственности. Не вижу тут особых угроз», - заключил эксперт.

Отметим, что на следующей неделе будут работать все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и здравоохранения.

