Милонов: Смотришь кино – ноутбук хороший, удаленно работаешь – плохой

Вадим Панов: «Это все очень важно. И самое главное нужно понимать, что нельзя выходить лишний раз из дома. Это не просто вам подарок, чтобы вы ходили гулять в места, где много людей, это сделано, чтобы вы не выходили из дома и не заражали других. Все меры такие, которые ни одна страна другая не делает. Это очень правильно. Лучше сейчас нам отсидеться по домам неделю, чем потом две, три, четыре недели вывозить потом, простите, трупы умерших людей», – комментирует в эфире НСН Виталий Милонов.

