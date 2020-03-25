Милонов: Смотришь кино – ноутбук хороший, удаленно работаешь – плохой
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин обратился к населению в связи с ситуацией по коронавирусу
Сегодня президент России Владимир Путин обратился к гражданам по ситуации с коронавирусной инфекцией. В частности, глава государства объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Россияне уйдут в вынужденный отпуск с 28 марта по 5 апреля включительно с сохранением зарплаты. Также был принят ряд социально-экономических мер для поддержки населения, малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии.
Вадим Панов: «Это все очень важно. И самое главное нужно понимать, что нельзя выходить лишний раз из дома. Это не просто вам подарок, чтобы вы ходили гулять в места, где много людей, это сделано, чтобы вы не выходили из дома и не заражали других. Все меры такие, которые ни одна страна другая не делает. Это очень правильно. Лучше сейчас нам отсидеться по домам неделю, чем потом две, три, четыре недели вывозить потом, простите, трупы умерших людей», – комментирует в эфире НСН Виталий Милонов.
Россиян предложили освободить от оплаты ЖКУ
Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Виталий Милонов: «Он пока не сказал, где найти деньги на это, но инициатива хорошая. Главное, никто не против. Как заплатить за эту инициативу, господин Власов пока не сообщает», – говорит он НСН.
Кудрин: Роста экономики в 2020 году не будет
В 2020 году роста экономики России не будет. Такое предположение сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Виталий Милонов: «Он, наверное, не заявил еще о том, что этого роста не будет нигде в мире. Ведь коронавирус реально заблокировал работу большинства компаний. Не работает денежная система, не работает экономика, бизнес страдает. Роста не будет, будет падение, это точно. К сожалению, плохие прогнозы сбываются, а вот хорошие не всегда», – делится он со слушателями НСН.
Россиянам неудобно работать из дома
Россияне пожаловались на трудности работы из дома. Выяснилось, что у большинства отсутствует письменный стол. Многие недовольны «слабым» ноутбуком и низкой скоростью интернета.
Виталий Милонов: «Мы тоже недовольны. Потому что, когда работаешь, и стол тут же небольшой и ноутбук слабый. А вот если поиграть, то и ноутбук сразу нормальный можно найти и кино в HD качестве посмотреть», – отмечает Виталий Милонов в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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