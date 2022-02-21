«От энергетики до машиностроения»: Экономист предрек России проблемы из-за санкций Евросоюза
Россия сильно отстает от передовых государств, ей необходимы товары, которые производятся в Евросоюзе, заявил НСН экономист Игорь Николаев.
Если Европейский союз введет санкции против России, то в стране пострадают практически все сферы экономики, начиная от энергетики и заканчивая машиностроением, заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 февраля заявила, что Евросоюз применит мощнейший рычаг воздействия на Россию в случае вторжения на Украину. По ее словам, ЕС введет экономические и финансовые санкции, которые могут отрезать Россию от международных финансовых рынков и лишить ее производимых в Европе товаров «для модернизации и диверсификации экономики».
«Никакой конкретики мы не слышим, и понятно почему. Очевидно, что есть многие технологии и технологические товары в области энергетики и других областях, которые нужны России. Даже ветроэнергетика. Это самые разные области. И машиностроение, и авиастроение, я уж не говорю об электронных технологиях и так далее. К сожалению, можно констатировать, что Россия в технологическом плане, за исключением некоторых областей, отстает от уровня передовых стран. Надо иметь в виду, что если дело дойдет до санкций, то они будут именно в этих областях», - сказал Николаев.
По его словам, нельзя точно предсказать, каким будет ущерб для России от возможного введения санкций. При этом Николаев отметил, что если бы Россия имела развитый экспорт, то страна не зависела бы от поставок товаров из других государств.
«Очевидно, что и сейчас мы отстаем в технологическом плане от передовых западных стран. Есть области, где мы на уровне, но в целом, отстаем. Если бы мы не отставали, то мы бы имели другой уровень развития, а также другую структуру экспорта. Поэтому мы не знаем, что в конце концов будет», - резюмировал Николаев.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявлял, что экономических санкций со стороны стран Запада в отношении России может оказаться недостаточно, чтобы сдержать Москву от агрессии в отношении Киева. По его словам, нельзя позволить, чтобы «угрозы России изменили европейскую архитектуру безопасности».
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