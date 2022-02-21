«От энергетики до машиностроения»: Экономист предрек России проблемы из-за санкций Евросоюза

По его словам, нельзя точно предсказать, каким будет ущерб для России от возможного введения санкций. При этом Николаев отметил, что если бы Россия имела развитый экспорт, то страна не зависела бы от поставок товаров из других государств.

«Очевидно, что и сейчас мы отстаем в технологическом плане от передовых западных стран. Есть области, где мы на уровне, но в целом, отстаем. Если бы мы не отставали, то мы бы имели другой уровень развития, а также другую структуру экспорта. Поэтому мы не знаем, что в конце концов будет», - резюмировал Николаев.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявлял, что экономических санкций со стороны стран Запада в отношении России может оказаться недостаточно, чтобы сдержать Москву от агрессии в отношении Киева. По его словам, нельзя позволить, чтобы «угрозы России изменили европейскую архитектуру безопасности».

