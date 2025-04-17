Турнир по силовому экстриму в Красноярске посетил актер «Игры престолов»

Исландский силач Хафтор Бьёрнссон, известный также по работе в сериале «Игра престолов», посетил турнир по силовому экстриму Siberian Power Show в Красноярске. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы соревнований.

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По их словам, исландца угостили караваем, а в качестве подарка преподнесли ему джерси хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Визит западных селебов в Россию сейчас редкое явление, решили так показать дружеское взаимоотношение западного спорта и культуры с российскими», — отметили организаторы.

Также они добавили, что джерси оказалось мало Бьёрнссону.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти получил сотни сообщений с угрозами после того, как посетил Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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