Битву за трафик назвали новым вызовом для медиарынка
Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на конференции «Медиапространство 2025», организованной «Коммерсантом», где представил стратегию развития холдинга. По его словам, универсальные подходы в медиа больше неэффективны, цитирует его издание Life.ru.
Холдинг выстраивает структуру на основе целевых аудиторий и форматов, создавая отдельные бренды с уникальным позиционированием. Так, Mash фокусируется на скорости подачи информации, Mash Room — на аналитике, а SHOT Проверка — на потребительских расследованиях.
Иксанов сравнил современное медиапотребление с «информационным фастфудом» — контент должен быть разнообразным, быстроусвояемым и охватывать как можно более широкую аудиторию. Он отметил, что нынешний медиарынок стал ареной борьбы за трафик, а не за журналистское качество.
Руководитель NMH также подчеркнул, что платформа распространения контента играет второстепенную роль. Успех проекта определяется качеством и эмоциональностью материала, независимо от масштабов издания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ обнаружила признаки провокации на протесте в Белграде
- Битву за трафик назвали новым вызовом для медиарынка
- Аэропорты Санкт-Петербурга и Волгограда временно поменяют позывные
- Опрос в США показал, что треть американцев доверяет российским новостям
- Турнир по силовому экстриму в Красноярске посетил актер «Игры престолов»
- РФ и Китай обсудили расширение поставок энергоресурсов
- Европейские ученые назвали лучшее время для сна
- Участника «Дома-2» нашли мертвым с 50 ножевыми ранениями
- IKEA зарегистрировала свой товарный знак в России
- Российские спортсмены примут участие в Универсиаде в ФРГ в нейтральном статусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru