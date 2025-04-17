Битву за трафик назвали новым вызовом для медиарынка

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на конференции «Медиапространство 2025», организованной «Коммерсантом», где представил стратегию развития холдинга. По его словам, универсальные подходы в медиа больше неэффективны, цитирует его издание Life.ru.

Холдинг выстраивает структуру на основе целевых аудиторий и форматов, создавая отдельные бренды с уникальным позиционированием. Так, Mash фокусируется на скорости подачи информации, Mash Room — на аналитике, а SHOT Проверка — на потребительских расследованиях.

Медиахолдинг News Media объявил о ребрендинге

Иксанов сравнил современное медиапотребление с «информационным фастфудом» — контент должен быть разнообразным, быстроусвояемым и охватывать как можно более широкую аудиторию. Он отметил, что нынешний медиарынок стал ареной борьбы за трафик, а не за журналистское качество.

Руководитель NMH также подчеркнул, что платформа распространения контента играет второстепенную роль. Успех проекта определяется качеством и эмоциональностью материала, независимо от масштабов издания.

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ФОТО: РИА Новости
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