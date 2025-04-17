Европейские ученые назвали лучшее время для сна

Учёные выяснили, что в это время лучше всего отходить ко сну, так как вероятность появления сердечных болезней снижается на 12-25%. При этом нет никакой разницы между теми, кто засыпает после полуночи и теми, кто уже в постели раньше десяти вечера — у них одинаково высокий риск получить инфаркт или инсульт.

Уточняется, что женщины чаще столкнутся с проблемами, если будут ложиться не вовремя. У них болезни будут появляться на 63% чаще, отметили эксперты.

В свою очередь сомнолог Павел Кудинов в беседе с НСН заявил, что норма сна у каждого человека индивидуальна.

