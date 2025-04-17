Пользователи из России пожаловались на сбои в Telegram

Еще 25% жаловались на неполадки с уведомлениями, около 20% — на сбои в работе веб-версии Telegram.

Наибольшее количество обращений поступило от пользователей из Узбекистана, а также из российских регионов — Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

