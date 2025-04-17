Пользователи из России пожаловались на сбои в Telegram

Порядка шести тысяч жалоб на неполадки в работе мессенджера Telegram были зафиксированы вечером 17 апреля, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий сбои в интернете.

Согласно опубликованным данным, пик обращений пришелся на 19:33 мск. Более половины пользователей указали на проблемы с мобильным приложением.

Число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд

Еще 25% жаловались на неполадки с уведомлениями, около 20% — на сбои в работе веб-версии Telegram.

Наибольшее количество обращений поступило от пользователей из Узбекистана, а также из российских регионов — Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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