Аэропорты Санкт-Петербурга и Волгограда временно поменяют позывные

По данным ведомства, в радиообмене между диспетчерами и экипажами самолётов вместо Пулково и Гумрак будут использоваться прежние названия — Ленинград и Сталинград, соответственно.

В Росавиации отметили, что решение было принято по просьбе ветеранов отрасли. Акция приурочена к празднованию Дня Победы и продлится в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов к 80-летию победы в Великой Отечественной войне предложил навсегда переименовать Волгоград в Сталинград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

